Ciclismo, Elia Viviani rimonta Jonathan Milan e torna a vincere nel World Tour: doppietta italiana al Tour of Guangxi

Elia Viviani ha vinto la prima tappa del Tour of Guangxi, evento di livello World Tour che si disputa in Cina e che chiude la stagione agonistica del grande ciclismo. Il velocista della Ineos Grenadiers si è imposto in volata sul traguardo di Beihai, località che ha ospitato la partenza e l’arrivo di una frazione lunga 135,6 km e andata in scena su un percorso completamente pianeggiante.

Il veneto si è reso protagonista di una spettacolare rimonta nei confronti di Jonathan Milan, che aveva lanciato lo sprint quando mancavano addirittura 250 metri al traguardo. Il 34enne, Campione Olimpico nell’Omnium a Rio 2016 e bronzo nella stessa disciplina a Tokyo 2020, ha conquistato il suo 89mo successo da professionista su strada. Si tratta del secondo sigillo stagionale dopo quello ottenuto il 26 settembre alla CRO Race, ma soprattutto è tornato a primeggiare in un evento World Tour dopo addirittura quattro anni di digiuno (si impose il 25 agosto 2019 alla Classica di Amburgo).

Elia Viviani ha chiaramente indossato anche la maglia di leader della classifica generale, con quattro secondi di vantaggio su Jonathan Milan. Il portacolori della Bahrain-Victorious, Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre, ha sbagliato un po’ i tempi come gli era successo anche all’ultimo Giro d’Italia, dove fu secondo per ben quattro volte e vinse la seconda tappa a San Salvo. Terzo posto per l’irlandese Sam Bennett (BORA-hansgrohe) davanti al belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny) e all’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma). Domani andrà in scena la seconda di sei tappe: 149,6 km da Beihai a Qinzhou, ancora su un tracciato completamente pianeggiante e destinato ai velocisti.

Foto: Lapresse