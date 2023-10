A che ora la F1 su TV8 nel GP del Qatar 2023: programma in chiaro qualifiche, Sprint Race e gara del fine settimana

Dopo aver osservato un weekend di pausa, la Formula 1 si appresta a tornare in azione. Si correrà sempre sul continente asiatico, ma ci si sposterà verso Ovest. Difatti, non si gareggerà in Estremo Oriente, bensì affacciati sul Golfo Persico. Il fine settimana del 6-8 ottobre sarà dedicato al Gran Premio del Qatar.

Va rimarcato come l’appuntamento contenga una sprint. Il programma sarà pertanto molto più intenso rispetto alle abitudini. Una sola sessione di prove libere, dopodiché venerdì pomeriggio avremo le qualifiche atte a determinare la griglia di partenza del GP di domenica. Incastonato nel mezzo, il sabato avrà vita propria. Ci sarà lo shoot-out, grazie al quale si compilerà lo schieramento della mini-gara.

Il fatto di avere un’unica sessione di prove libere potrebbe generare qualche grattacapo più del solito. D’altronde l’autodromo di Lusail non è un contesto particolarmente conosciuto. Quella del 2023 sarà solamente la seconda edizione del GP del Qatar. Questa dinamica genererà delle sorprese? Per scoprirlo basterà seguire il weekend di Lusail in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP QATAR 2023

VENERDÌ 6 OTTOBRE

Ore 15.30-16.30, Prove libere

Ore 19.00-20.00, Qualifiche

SABATO 7 OTTOBRE

Ore 15.00-15.45 Sprint Shootout

Ore 19.30, SPRINT

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 19.00, GRAN PREMIO

F1 – GP QATAR 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte prove libere, qualifiche, sprint e GP. Sky Sport F1 (207) proporrà svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, ci sarà modo di seguire l’evento anche in alta definizione su Sky Sport 4K (213), salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Al netto di differenti scelte editoriali, il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione del canale 207.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e il GP. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento mediorientale, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa di Lusail potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio del Qatar, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

VENERDI’ 6 OTTOBRE

Ore 22.00 – Qualifiche, Differita

SABATO 7 OTTOBRE

Ore 18.00 – Qualifiche, Replica

Ore 19.30 – Shootout, Differita

Ore 21.30 – Sprint, Differita

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 22.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse