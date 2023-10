A che ora inizia il Gran Piemonte 2023 e dove vederlo in tv: programma, canale, streaming, chi parteciperà

Si svolgerà domani, giovedì 5 ottobre 2023, la 107ma edizione della Gran Piemonte, corsa in linea italiana di livello 1.Pro. In questa gara, che per alcuni corridori fungerà anche da preparazione in vista de Il Lombardia (in programma sabato 7 ottobre), si partirà alle ore 12:35 da Borgofranco d’Ivrea e si arriverà, dopo 152 chilometri, sul traguardo di Favria.

Il percorso sarà più duro rispetto alla scorsa stagione e avrà un dislivello totale di 1788 metri. Al via di questa prestigiosa corsa italiana ci saranno ben 15 squadre World Tour e sette formazioni Professional, tra cui tre team del Bel Paese, ovvero Corratec-Selle Italia, Green Project-Bardiani Csf-Faizanè ed Eolo-Kometa. Lo spettacolo sicuramente non mancherà.

La Gran Piemonte 2023 si potrà guardare in diretta tv su Rai Sport HD e su Eurosport 2 HD, in entrambi i casi dalle ore 14:50, e in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, DAZN e Discovery+, sempre dalle 14:50 in poi. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dalle ore 12:30.

CALENDARIO GRAN PIEMONTE 2023

5 ottobre

Borgofranco d’Ivrea – Favria (152 km)

Orario di partenza: 12.35

Orario d’arrivo previsto: 16.20 circa

PROGRAMMA GRAN PIEMONTE 2023: DOVE VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD dalle 14:50

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, DAZN e Discovery+ dalle 14.50

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12.30

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli