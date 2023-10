Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Borussia Dortmund-Milan? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

Siamo nel bel mezzo del secondo turno della Champions League 2023-2024. Quale sarà la partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video? In questo caso si tratterà di Borussia Dortmund-Milan.

La sfida si giocherà questa sera alle ore 21.00 e rappresenterà uno snodo fondamentale del Gruppo F della massima competizione continentale per club. I rossoneri allenati da mister Stefano Pioli, reduci dallo 0-0 interno contro il Newcastle nel match d’esordio, proveranno a sbancare la “tana” dei gialloneri per rilanciarsi in classifica.

Si tratterà, quindi, già di un duello cruciale. Passare in casa dei gialloneri potrebbe già risultare fondamentale per indirizzare la situazione del girone a proprio favore, contando poi che Leao e compagni dovranno affrontare due volte il PSG consecutivamente, con il sogno di giocarsi il primo posto contro Mbappè e compagni.

La sfida tra Borussia Dortmund e Milan, valevole come secondo turno della Champions League 2023-2024 sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video in streaming.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Borussia Dortmund-Milan – diretta su Amazon Prime Video

PROGRAMMA BORUSSIA-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse