Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Celtic Glasgow-Lazio? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Lazio di Maurizio Sarri, quest’oggi mercoledì 4 ottobre, scenderà in campo in quella che è la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024 e lo farà contro il Celtic. Al Celtic Park di Glasgow, la formazione scozzese, accoglierà i biancocelesti in una notte che si prospetta magica: per il tifo calorosissimo sugli spalti e soprattutto per lo spettacolo in campo.

La massima competizione europea per club già con le gare di esordio ha regalato tantissime emozioni e gol e anche oggi non vorrà fermarsi. E partiamo dal Celtic, partiamo dallo stato di forma dei padroni di casa. La squadra scozzese allenata da Brendan Rogers, nella prima giornata di Champions, ha perso per 2-0 in trasferta contro il Feyenoord.

L’undici di casa primo nella Premiership scozzese dopo 7 turni a +4 dalla seconda, questa sera, vorrà quindi riscattarsi e regalare la prima gioia in questa manifestazione al proprio pubblico. Ci sarà però una Lazio ostica da superare. Sarri e i suoi, nella prima sfida dell’ex Coppa dei Campioni, hanno pareggiato contro l’Atletico Madrid per 1-1 solamente negli istanti finali e grazie a un provvidenziale e inaspettato gol del portiere Provedel. Vedremo questa sera, chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Celtic-Lazio, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Diretta Gol (Sky Sport 251). La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO CELTIC-LAZIO OGGI (4 OTTOBRE)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 – Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA CELTIC-LAZIO OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Celtic-Lazio:

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, Diretta Gol (Sky Sport 251)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC-LAZIO

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Taylor, Phillips, Scales; Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma All. Rodgers

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Foto: LaPresse