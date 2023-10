A che ora Sinner-Nishioka oggi a Pechino e dove vederla in tv: programma e streaming

Dopo il complicato esordio contro Daniel Evans, con tanto di problemi muscolari alla coscia sinistra, una caduta ed un evidente raffreddore, Jannik Sinner tornerà in campo domenica 1° ottobre negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino 2023 per affrontare il giapponese Yoshihito Nishioka.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NISHIOKA

Il n.7 del mondo ed il n.38 si sono affrontati una sola volta in carriera. Si tratta peraltro di un precedente piuttosto recente, che risale allo scorso ATP di Barcellona: sulla terra rossa l’altoatesino dovette impegnarsi davvero a fondo per spuntarla nei confronti del nipponico per 6-1, 4-6, 6-3. Fu un match in cui l’italiano sbagliò veramente tanto, salvo salire di colpi nella terza e decisiva frazione. Ad ogni modo, Nishioka promette di rivelarsi un avversario scomodo anche sul cemento.

Nonostante gli imprevisti con cui ha dovuto fare i conti contro Evans, Sinner dovrebbe essere regolarmente della partita. Nella giornata di sabato 30 settembre è infatti sceso in campo anche nel torneo di doppio, dove fa coppia con l’australiano Alex De Minaur, ovvero colui che aveva sconfitto in finale nel Masters1000 di Toronto, l’unico vinto sin qui in carriera.

Il match tra Sinner e Nishioka sarà il terzo a partire dalle 5.00 (ora italiana) di domenica 1° ottobre (ma la seconda sfida tra Etcheverry e Ruud non inizierà prima delle 6.30) e sarà visibile in tv, gratis ed in chiaro, su Supertennis.

CALENDARIO OTTAVI ATP PECHINO 2023

Domenica 1° ottobre, Campo Lotus

Dalle 5.00

Jasmine Paolini (Italia)-Beatriz Haddad Maia (Brasile)

A seguire e non prima delle 6.30: Tomas Martin Etcheverry (Argentina)-Casper Ruud (Norvegia)

A seguire: Jannik Sinner (Italia)-Yoshihito Nishioka

DOVE VEDERE SINNER-NISHIOKA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 sul decoder Sky)

Diretta streaming: SupertenniX, Tennis TV (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse