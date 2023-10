A che ora Frosinone-Verona oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Vista la pausa per le Nazionali che incombe, quest’oggi si chiuderà l’ottava giornata della Serie A 2023-2024 in programma nel weekend in corso: a partire dalle ore 15.00, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ospiterà il Verona di Marco Baroni in una sfida decisamente delicata per il futuro delle due squadre, le quali andranno a caccia di un successo per alimentare ancor di più la propria classifica.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è reduce dalla seconda sconfitta stagionale con la Roma: i ciociari si affideranno a Turati in porta, Oyono, Okoli, Monterisi e Marchizza andranno a formare la linea difensiva, Barrenechea agirà in cabina di regia, affiancato da Brescianini e Mazzitelli, mentre il tridente d’attacco vedrà in azione Soulé, Baez e Cheddira.

L’ultima uscita stagionale con il Torino ha regalato un punto al Verona di Marco Baroni: Montipò sarà presente tra i pali, difesa a tre composta da Faraoni, Magnani e Coppola, a centrocampo saranno della partita Duda e Folorunsho, mentre sulle fasce saranno in azione Terracciano e Lazovic. La coppia della trequarti sarà formata da Suslov e Ngonge, i quali saranno d’appoggio a Bonazzoli.

La sfida tra Frosinone e Verona, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in streaming su DAZN. L’arbitro del match sarà la signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

CALENDARIO FROSINONE-VERONA OGGI

Domenica 8 ottobre

Ore 15.00 Frosinone-Verona – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VERONA

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Coppola; Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Suslov; Bonazzoli. All. Baroni.

Foto: Lapresse