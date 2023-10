A che ora Atalanta-Genoa oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

La nona giornata della Serie A 2023-2024 è già iniziata con i tre anticipi giocati nel sabato appena trascorso, ma quest’oggi altre cinque partite arricchiranno il weekend calcistico della massima serie italiana. Alle 18.00, Atalanta e Genoa si affronteranno per un match molto importante per la classifica di ambedue le squadre.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo la battuta d’arresto rimediata all’Olimpico contro la Lazio, cerca un successo per rimettersi in carreggiata. I nerazzurri si trovano al sesto posto in classifica a quota 13 punti, staccati dal quarto posto occupato dalla Fiorentina di quattro lunghezze. I bergamaschi non possono fallire quest’appuntamento per rimanere in scia alle prime della classe in ottica qualificazione alla prossima Champions League, avvicinando al meglio l’impegno di giovedì prossimo con lo Sturm Graz in Europa League.

Il Genoa di Alberto Gilardino è invece al 15mo posto della graduatoria con 8 punti all’attivo, frutto di due vittorie prestigiose con Lazio e Roma e due pareggi con Napoli e Udinese. Sul cammino del Grifone ci sarà un’altra big del campionato dopo Fiorentina, Lazio, Napoli, Roma e Milan. Dopo l’impegno con la Dea, il Genoa avrà una serie di sfide consecutive con formazioni alla portata, perciò fare bene con i nerazzurri aiuterebbe e non poco i rossoblù ad approcciare questo filotto di partite.

Il match tra Atalanta e Genoa, il cui via è programmato per le ore 18.00 di oggi al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-GENOA OGGI

Domenica 22 ottobre

Ore 18.00 Atalanta-Genoa – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA ATALANTA-GENOA: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

GENOA (4-5-1): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Haps; Gudmundsson. All. Gilardino.

Foto: LaPresse

Foto: Lapresse