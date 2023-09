WTA Osaka 2023, risultati 12 settembre: approdano agli ottavi Zhu Lin e Panna Udvardy

Dopo i soli quattro incontri terminati nella prima giornata, nella seconda vengono conclusi tutti gli undici incontri in programma, validi per il primo turno dei Japan Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250, giocato sul cemento outdoor di Osaka, in Giappone, al quale però non sono iscritte azzurre.

Il derby cinese premia la testa di serie numero 1, Zhu Lin, che batte la connazionale Wang Xiyu con un duplice 6-4, mentre la wild card nipponica Moyuka Uchijima elimina la qualificata indiana Ankita Raina per 6-4 6-2, infine la qualificata statunitense Elizabeth Mandlik regola la francese Diane Parry per 7-5 6-2.

La canadese Rebecca Marino piega la testa di serie numero 7, la nipponica Nao Hibino, con lo score di 6-3 6-4, mentre nella sfida tra qualificate la giapponese Himeno Sakatsume liquida la filippina Alexandra Eala per 6-0 6-3, infine la transalpina Jessika Ponchet regola l’elvetica Viktorija Golubic per 6-4 6-2.

La russa Anna Kalinskaya batte la tedesca Jule Niemeier con un duplice 6-4, mentre nelle prosecuzioni dei due incontri interrotti ieri la britannica Harriet Dart elimina la numero 4 del seeding, la ceca Linda Fruhvirtova, per 7-5 5-7 6-2, infine la wild card nipponica Mai Hontama supera la sudcoreana Su Jeong Jang per 7-5 0-6 6-2.

La qualificata neerlandese Arianne Hartono piega in tre set la wild card nipponica Misaki Doi con lo score di 6-2 3-6 6-3, infine la magiara Panna Udvardy rimonta ed elimina la testa di serie numero 2, la tedesca Tatjana Maria, col punteggio di 2-6 6-4 7-6 (5).

WTA 250 OSAKA – RISULTATI 12 SETTEMBRE

Zhu Lin batte Wang Xiyu 6-4 6-4

Moyuka Uchijima batte Ankita Raina 6-4 6-2

Elizabeth Mandlik batte Diane Parry 7-5 6-2

Rebecca Marino batte Nao Hibino 6-3 6-4

Himeno Sakatsume batte Alexandra Eala 6-0 6-3

Jessika Ponchet batte Viktorija Golubic 6-4 6-2

Anna Kalinskaya batte Jule Niemeier 6-4 6-4

Harriet Dart batte Linda Fruhvirtova 7-5 5-7 6-2

Mai Hontama batte Su Jeong Jang 7-5 0-6 6-2

Arianne Hartono batte Misaki Doi 6-2 3-6 6-3

Panna Udvardy batte Tatjana Maria 2-6 6-4 7-6 (5)

