WTA Ningbo 2023, risultati 27 settembre: Petra Kvitova avanza senza giocare, ai quarti anche Ons Jabeur e Lucia Bronzetti

Vanno in archivio gli ottavi di finale dei Ningbo Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Ningbo, in Cina, giocati tutti in data odierna: l’unica azzurra presente nel tabellone di singolare, Lucia Bronzetti, approda ai quarti di finale, previsti domani.

Nella parte bassa del tabellone Lucia Bronzetti, testa di serie numero 8, regola l’ucraina Kateryna Baindl con un duplice 6-3 ed ai quarti se la vedrà con la ceca Linda Fruhvirtova, che elimina la russa Anna Blinkova, numero 4 del seeding, con lo score di 6-3 3-6 6-1.

Il derby russo sorride a Diana Shnaider, che regola la connazionale Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-3 6-2 ed ora affronterà la ceca Petra Kvitova, numero 2 del seeding, la quale avanza ai quarti senza neanche scendere in campo, grazie al forfait della kazaka Yulia Putintseva, giunto prima del match.

Nella parte alta la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 1, supera la tedesca Tamara Korpatsch con lo score di 6-3 6-2 e nei quarti incontrerà la russa Vera Zvonareva, la quale approfitta del ritiro della danese Clara Tauson, giunto comunque sul punteggio di 6-4 1-0 per la russa.

La ceca Katerina Siniaková estromette la romena Sorana Cirstea, numero 3 del seeding, regolata con lo score di 6-3 7-5, e la sua prossima avversaria sarà l’argentina Nadia Podoroska, che rimonta e batte la qualificata russa Valeria Savinykh col punteggio di 4-6 6-0 6-2.

WTA 250 NINGBO 2023 – RISULTATI 27 SETTEMBRE

Ons Jabeur b. Tamara Korpatsch 6-3 6-2

Vera Zvonareva b. Clara Tauson 6-4 1-0 ritiro

Katerina Siniaková b. Sorana Cirstea 6-3 7-5

Nadia Podoroska b. Valeria Savinykh 4-6 6-0 6-2

Lucia Bronzetti b. Kateryna Baindl 6-3 6-3

Linda Fruhvirtova b. Anna Blinkova 6-3 3-6 6-1

Diana Shnaider b. Kamilla Rakhimova 6-3 6-2

Petra Kvitova b. Yulia Putintseva per forfait

Foto: LaPresse