Atletica, Mondiali su strada: Yaremchuk debutta in azzurro, Battocletti sui 5 km, Aouani prova la mezza verso New York

I Mondiali di corsa su strada sono una delle grandi novità volute da World Athletics. La prima edizione andrà in scena domenica 1° ottobre a Riga (Lettonia), dove otto italiani saranno impegnate nelle tre specialità inserite nel programma: il miglio, i 5km e la mezza maratona. Grande attesa per il debutto in azzurro di Sofiia Yaremchuk, che sarà impegnata sui 21,097 km dopo aver corso la RomaOstia in 1h08:49 giusto sei mesi fa e aver avvicinato il record italiano di Maratona (2h24:02 a Londra). La favorita sulla distanza sarà la kenyana Peres Jepchirchir, Campionessa Olimpica chiamata a fronteggiare la connazionale Irine Jepchumba Kimais e la tedesca Konstanze Klosterhalfen.

Iliass Aouani ha scelto questo appuntamento dopo aver siglato il primato nazionale di Maratona (2h07:16 a Barcellona) e aver rinunciato ai Mondiali: sarà una tappa intermedia in vista della Maratona di New York, dove il lombardo si presenterà con grandi velleità. Al sua fianco Yohanes Chiappinelli (undicesimo ai Mondiali dopo aver lottato a lungo per la top-8) e Pietro Riva (1h00:30 sulla distanza lo scorso anno).

Nadia Battocletti vuole continuare il suo brillante periodo post-Budapest, già segnato dal personale nei 1500 metri a Padova (4:03.34) e dal record italiano dei 10 km su strada a Pescara (31:36). La trentina correrà i 5 km, distanza di cui è primatista italiana, e proverà a mettersi in luce in una gara che prevede la presenza di grande stelle come la kenyana Beatrice Chebet (oro mondiale nel crosso), l’etiope Ejgayehu Taye (primatista mondiale dei 5 km in gara mista) e l’ugandese Peruth Chemutai (Campionessa Olimpica dei 3000 siepi). In gara anche Federica Del Buono, mentre sul fronte maschile non ci saranno italiani e tutto sembra apparecchiato per la sfida tra gli etiopi Berihu Aregawi (primatista mondiale) e Yomif Kejelcha contro il kenyano Nicholas Kipkorir.

Per quanto riguarda il miglio, invece, è annunciata la presenza della dominatrice della stagione, la keniana Faith Kipyegon, già tre record del mondo e due titoli mondiali quest’anno. Perso quello dei 5000 per mano dell’etiope Gudaf Tsegay, la star del mezzofondo mondiale può appropriarsi di quello dei 1609,34 metri che appartiene alla statunitense Nikki Hiltz (4:27.97), in una sfida stellare contro tre fortissime etiopi: Diribe Welteji, Freweyni Hailu e Hirut Meshesha. Tra gli uomini, invece, ci saranno Mohad Abdikadar, sceso a 3:33.79 al meeting di Padova, e Giovanni Filippi, che si è portato a 3:36.14 nello stesso evento di inizio settembre. Per l’oro, tra i favoriti c’è il fresco primatista del mondo Sam Prakel, che ha corso in 4:01.21 ai campionati statunitensi.

