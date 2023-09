ATP Pechino 2023, il tabellone di Matteo Arnaldi. Possibile scontro agli ottavi con Tsitsipas, poi lo spauracchio Zverev…

Prosegue il 2023 da sogno di Matteo Arnaldi, che vince la terza partita consecutiva ad inizio tournée asiatica e avanza al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino. L’emergente tennista ligure, dopo aver superato le qualificazioni (annullando 3 match point al debutto contro il colombiano Galan), si è sbarazzato dello statunitense J.J. Wolf con un duplice 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco.

Una prestazione davvero incoraggiante da parte del 22enne nativo di Sanremo, sempre più a proprio agio ed in fiducia all’interno del circuito maggiore del tennis internazionale. Il n.48 ATP, che dovrebbe ritoccare il suo best ranking lunedì prossimo, se la vedrà agli ottavi di finale con il vincente della sfida in programma domani tra Stefanos Tsitsipas e Nicolas Jarry.

A prescindere dall’esito del confronto, si profila un match molto complicato (ma non impossibile) per l’azzurro. In caso di successo, Arnaldi entrerebbe poi in rotta di collisione ai quarti con lo spicchio di tabellone capitanato sulla carta dal tedesco Alexander Zverev, reduce dal trionfo di Chengdu ed in grande forma soprattutto su questi campi.

Le sorprese comunque sono dietro l’angolo e l’ex vincitore delle ATP Finals potrebbe anche inciampare eventualmente al secondo turno contro l’ostico ed imprevedibile spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Parte bassa del draw che vedrebbe poi in prospettiva un potenziale incrocio in semifinale con uno tra i vari Andrey Rublev, Alex De Minaur, Andy Murray, Tommy Paul o Daniil Medvedev.

Foto: Lapresse