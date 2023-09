WTA Ningbo 2023: Kvitova vincente al debutto, si rivede Zvonareva. Ok Lucia Bronzetti

Terminata la prima giornata al WTA 250 di Ningbo, in Cina. Un lunedì, questo, andato abbastanza per le lunghe, ma con la viva soddisfazione di almeno due figure di primo piano del tennis femminile che hanno attraversato, in maniera diversa, gli anni.

Nella parte bassa del tabellone, da testa di serie numero 2, la ceca Petra Kvitova deve faticare solo un set con la tedesca Anna-Lena Friedsam; per lei, peraltro, ulteriore match un po’ figlio di tempi lontani, contro la kazaka Yulia Putintseva, vittoriosa sull’australiana Daria Saville per 6-4 6-1.

Nella parte alta, invece, per Vera Zvonareva c’è la prima vittoria in un tabellone principale WTA di qualsiasi tipo in tutto il 2023. La mette a segno ai danni di Katie Boulter, con la britannica che cede al tie-break del terzo set. Sfiderà la danese Clara Tauson, che sta cercando un rilancio dopo tempi difficili.

E se questo è anche il giorno di Lucia Bronzetti, che affronterà l’ucraina Kateryna Baindl, buone notizie arrivano dalla ceca Linda Fruhvirtova, anche se la vittoria è non con gusto pieno visto il ritiro della spagnola Rebeka Masarova. Avrà di fronte la russa Anna Blinkova; per la numero 4 del seeding due set di buon livello con la slovacca Viktoria Hruncakova.

WTA NINGBO 2023: RISULTATI DI OGGI

Tauson (DEN)-Avanesyan 6-4 6-1

Zvonareva [WC]-Boulter (GBR) [7] 6-4 4-6 7-6(3)

Bronzetti (ITA) [8]-Teichmann (SUI) [Q] 7-6(6) 6-4

Baindl (UKR)-Yuan (CHN) [WC] 3-6 6-4 6-3

L. Fruhvirtova (CZE)-Masarova (ESP) 1-6 6-2 1-0 rit.

Blinkova [4]-Hruncakova (SVK) [Q] 6-3 7-5

Putintseva (KAZ)-Saville (AUS) [PR] 6-4 6-1

Kvitova (CZE) [2]-Friedsam (GER) [Q] 7-6(2) 6-1

