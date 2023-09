ATP Zhuhai 2023, Khachanov e Struff accedono ai quarti di finale

È terminata poco fa un’altra giornata all’ATP 250 di Zhuhai. Sul cemento cinese si sono disputati oggi i primi quattro ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Ha rispettato il pronostico il russo Karen Khachanov (testa di serie n.1), che ha sconfitto l’australiano Alex Bolt con un doppio 6-4 in un’ora e 50 minuti di gioco. Ora ai quarti di finale il classe 1996 dovrà vedersela con lo statunitense Mackenzie McDonald (n.6 del seeding), uscito vincitore dalla sfida odierna contro il belga Kimmer Coppejans con il risultato di 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e 10 minuti di battaglia.

Passaggio del turno conquistato anche per Jan-Lennard Struff (n.3 del torneo): il tedesco ha dovuto sudare contro il cileno Cristian Garin, ma alla fine ha vinto per 6-3 1-6 6-4 dopo due ore e 3 minuti di gioco. Per il nativo di Warstein ci sarà dunque adesso ai quarti la sfida contro il giapponese Yoshihito Nakashima (testa di serie n.8), che nel suo match di oggi si è imposto con un doppio 7-6 contro il sudafricano Llyod Harris.

I RISULTATI DI GIORNATA

K. Khachanov (RUS) (1) – A. Bolt (AUS) 6-4 6-4

M. McDonald (USA) (6) – K. Coppejans (BEL) 4-6 6-3 6-2

Y. Nishioka (JPN) (8) – L. Harris (RSA) 7-6 7-6

J-L. Struff (GER) (3) – C. Garin (CHI) 6-3 1-6 6-4

Foto: LaPresse