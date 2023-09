WTA Guadalajara 2023, Martina Trevisan non sfrutta quattro match-point ed esce di scena nei quarti di finale

Un vero peccato. Martina Trevisan si ferma a un passo dalla semifinale del WTA1000 di Guadalajara (Messico). La toscana (n.54 del ranking) è stata sconfitta dalla statunitense Caroline Dolehide (n.111 del mondo) con il punteggio di 3-6 7-6 (9) 6-3 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Trevisan non è riuscita a sfruttare le quattro palle match costruite nel secondo parziale per far suo l’incontro. Ne ha approfittato Dolehide che approda al penultimo atto e affronterà la connazionale Sofia Kenin.

Nel primo set Martina parte con il piglio giusto, strappando il servizio all’avversaria, creando difficoltà di non poco conto con il suo dritto mancino arrotato. Il servizio però non la sostiene a dovere e nel quarto gioco c’è il contro-break a zero dell’americana. La giocatrice italiana, con grande carattere, si riprende il vantaggio, ottenendo il secondo break della frazione. Esprime un tennis solido la nostra portacolori, che fa calare il sipario sul 6-3, concretizzando il terzo break del parziale in proprio favore.

Nel secondo set Trevisan, salvata una palla break in apertura, tenta la fuga con il break del quarto game, andando sul 4-1. Dolehide non ci sta e recupera, strappando il servizio a Martina e pareggiando i conti sul 4-4. Si gioca punto a punto e nel dodicesimo game la tennista tricolore va sullo 0-40, con tre palle match da sfruttare. La statunitense, però, si salva e trascina l’italiana al tie-break. Un’altalena di emozioni con Trevisan che cancella cinque palle set all’avversaria, ma non sfrutta un altro match-point. Alla fine della fiera, la statunitense può esultare sull’11-9.

Nel terzo set l’inerzia della partita è nelle mani di Dolehide, che infatti va avanti di un break nel quarto game. Trevisan cerca di rimanere aggrappata all’incontro, annullando una chance del secondo break nel sesto game, ma non avendo mai la possibilità per conquistare il contro-break. Sullo score di 6-3, l’americana si impone.

Leggendo le statistiche, da notare i ben 11 doppi falli di Dolehide rispetto ai 5 di Martina, realizzando però 4 ace rispetto allo zero della nostra portacolori. I punti ottenuti con la prima di servizio hanno fatto la differenza in favore della statunitense: 57/81 (70%) rispetto ai 47/78 (60%) della toscana.

Foto: LaPresse