Quante posizioni guadagna Martina Trevisan nel ranking WTA a Guadalajara? Che balzo! Respinto lâ€™attacco di Giorgi

Martina Trevisan sorprende nel WTA1000 di Guadalajara, in Messico. Sul cemento centroamericano, la toscana si è tolta la soddisfazione di qualificarsi per la seconda volta in carriera nei quarti di un torneo di questa tipologia, per di più battendo la n.7 del mondo, Ons Jabeur, finalista a Wimbledon quest’anno e tra le migliori interpreti del massimo circuito internazionale.

Con questo risultato e il ko di Camila Giorgi negli ottavi di finale a Guadalajara contro la greca Maria Sakkari, Trevisan si è costruita un margine di vantaggio in classifica nei confronti della marchigiana di 130 punti ed è salita alla posizione n.41, rispetto alla n.51 di Camila. Un ranking che potrebbe sorriderle se dovesse proseguire nel proprio incedere.

L’azzurra sarà opposta all’americana Caroline Dolehide e, in caso di vittoria, affronterebbe in semifinale la vincente tra la canadese Fernandez e la statunitense Kenin in grande ascesa. Nell’altra parte del tabellone, Azarenka, Garcia, Arango e Sakkari si contenderanno il posto per spingersi all’atto conclusivo del torneo messicano.

Di seguito le variazioni nel ranking WTA di Trevisa, associate all’evento in questione:

RANKING WTA MARTINA TREVISAN – WTA GUADALAJARA

Quarti di finale – 1217 punti (n.41 virtuale)

Semifinale – 1377 punti (n.34 virtuale)

Finale – 1612 punti (n.28 virtuale)

Vittoria – 1927 punti (n.23 virtuale)

Foto: LaPresse