WTA Guangzhou 2023: Bronzetti accede ai quarti, avanti anche Linette e Minnen

Si sono delineati i quarti di finale del torneo WTA di Guangzhou. Un obiettivo centrato da Lucia Bronzetti, che ben si è comportata nel match contro la giapponese Moyuka Uchijima. La riminese si è imposta con un duplice 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Sicuramente c’è da migliorare il numero delle palle break concesse (dieci) in vista della prossima sfida con la belga Greet Minnen, settima testa di serie. La numero 68 del mondo è uscita vincitrice da una pazzesca battaglia di tre ore e diciotto minuti con la britannica Harriet Dart con il punteggio di 7-6 6-7 6-4.

Accede ai quarti di finale anche la polacca Magda Linette, testa di serie numero uno, che ha superato in due set l’australiana Daria Saville per 7-6 6-0. Per Linette ci sarà ora la sfida con la spagnola Rebeka Masarova, che ha battuto in rimonta la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 1-6 6-3 7-6.

Resta una sola tennista cinese in tabellone ed è Xiyu Wang, che ha battuto in due set la russa Diana Shnaider per 6-4 7-5. Sfuma il derby cinese nei quarti perchè è stata, invece, sconfitta Yue Yuan dalla slovacca Viktoria Hruncakova, che si è imposta in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 6-4 dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

L’ultimo quarto di finale metterà di fronte Tatjana Maria e Yulia Putintseva. La tedesca ha sconfitto nettamente la cinese Bai per 6-1 6-2, mentre la kazaka ha sfruttato il ritiro della danese Clara Tauson all’inizio del terzo set (il punteggio era 3-6 7-6).

RISULTATI WTA GUANGZHOU 2023 (20 SETTEMBRE)

Masarova (Spa) b. Golubic (Sui) 1-6 6-3 7-6

Bronzetti (Ita) b. Uchijima (Jpn) 6-3 6-3

Linette (Pol) b. Saville (Aus) 7-6 6-0

Minnen (Bel) b. Dart (Gbr) 7-6 6-7 6-4

Maria (Ger) b. Bai (Chn) 6-1 6-2

Wang (Chn) b. Shnaider (Rus) 6-4 7-5

Putintseva (Kaz) b. Tauson (Den) 3-6 7-6 ret.

Hruncakova (Svk) b. Yuan (Chn) 7-6 5-7 6-4

