WTA Guadalajara 2023, Trevisan batte Paolini nel derby italiano: ora gli ottavi di finale contro una tra Jabeur e Parks

È Martina Trevisan la vincitrice del derby italiano nel secondo turno del WTA 1000 di Guadalajara. Sul cemento messicano, la nativa di Firenze (n.54 del mondo) gioca una partita di maggiore solidità contro la connazionale Jasmine Paolini (n.35 del ranking) e si impone per 7-5 6-2 dopo un’ora e 37 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale la classe 1993 dovrà vedersela con una tra la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.1) e la statunitense Alycia Parks.

Pronti, via e Trevisan vola rapidamente sul 3-0 dopo aver rubato per due volte il servizio alla sua avversaria. Paolini però non ci sta e reagisce, trovando prima il break dell’1-3 e poi, nel decimo gioco, il break che vale il 5-5. Il set dunque si allunga e nell’undicesimo gioco Trevisan riesce nuovamente a rubare il servizio alla sua avversaria. Sul 6-5, la nativa di Firenze va dunque poi a servire per vincere il primo set e non spreca l’occasione, chiudendo con il 7-5 alla seconda palla buona.

Galvanizzata dal successo nel primo parziale, Trevisan comincia con grandissima determinazione nel secondo set e sale velocemente sul 5-1. A questo punto Paolini cerca di cambiare l’inerzia della partita con il game del 2-5 e il successivo 0-40 nell’ottavo game, ma subito dopo Trevisan alza il ritmo e con cinque punti di fila va a vincere il match grazie al 6-2 del secondo set.

STATISTICHE – A fine partita pesano le due palle break (su quattro) convertite da Trevisan contro le zero (su quattro) trasformate da Paolini. La nativa di Firenze termina il match con migliori percentuali per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (73% contro il 53% della sua connazionale) sia con la seconda (40% contro il 36% della nativa di Castelnuovo di Garfagnana.

Foto: LaPresse