WTA Guadalajara 2023: Trevisan nel derby e Giorgi ok. Buon esordio Azarenka, Pliskova fuori con match point a favore

Non si è fondamentalmente del tutto conclusa la giornata al WTA 1000 di Guadalajara: il tempo non clemente, infatti, ha consigliato la sospensione dell’unico match ancora in corso, quello tutto a tinte USA tra Taylor Townsend ed Elvina Kalieva, lucky loser che ha approfittato del forfait all’ultimo della svizzera Belinda Bencic prendendone il posto a livello di secondo turno.

Sono quattro i match già giocati proprio di questa fase del torneo; uno è il derby toscano tra Martina Trevisan e Jasmine Paolini, vinto dalla prima per 7-5 6-2. La fiorentina attenderà ora una tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Alycia Parks, in campo nella terza giornata. Complicata la via per Veronika Kudermetova contro una buona versione della canadese Eugenie Bouchard, ma alla fine la russa la spunta. Non vale lo stesso discorso per la ceca Karolina Pliskova, eliminata con match point a favore dall’USA Hailey Baptiste.

A livello di primi turni, invece, si segnala il successo di Camila Giorgi sull’egiziana Mayar Sherif; ora per lei la spagnola Cristina Bucsa. Si tratta di una delle due occasioni in cui salta una testa di serie (secondo turno a parte): l’altra la offre la colombiana Emiliana Arango, protagonista di un bel 6-4 6-3 sulla russa Anastasia Potapova.

Altri debutti importanti, tra facenti parte del seeding o no: Victoria Azarenka passeggia sull’americana Robin Montgomery (6-1 6-1 a favore della bielorussa), mentre, a proposito di States, Sofia Kenin non si fa troppi problemi ad avanzare a spese della canadese Carol Zhao.

WTA GUADALAJARA 2023: RISULTATI SECONDA GIORNATA

Secondi turni

Trevisan (ITA)-Paolini (ITA) [15] 7-5 6-2

Kudermetova [7]-Bouchard (CAN) [WC] 6-2 6-7(4) 6-4

Baptiste (USA)-Pliskova (CZE) [16] 7-6(5) 5-7 7-6(4)

Kalieva (USA) [LL]-Townsend (USA) 1-6 5-5 sospesa sull’Ad-40 servizio Kalieva

Primi turni

Vickery (USA) [LL]-Collins (USA) 7-6(7) rit.

Dolehide (USA)-Stearns (USA) 6-7(1) 7-6(5) 7-6(2)

Frech (POL)-Osorio (COL) 6-1 6-2

Navarro (USA)-Mateas (USA) [Q] 6-0 6-4

Kenin (USA)-Zhao (CAN) [Q] 6-4 6-3

Kostyuk (UKR)-Fung (CAN) 6-2 3-6 6-0

Azarenka [10]-Montgomery (USA) 6-1 6-1

Arango (COL)-Potapova [11] 6-4 6-3

Giorgi (ITA) [14]-Sherif (EGY) 7-5 6-3

Hunter (AUS)-Shymanovich 6-3 6-4

