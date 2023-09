WTA Guadalajara 2023, Martina Trevisan liquida Demi Schuurs: sarÃ  derby con Jasmine Paolini!

Bastano 58 minuti a Martina Trevisan per liquidare la qualificata neerlandese Demi Schuurs con lo score di 6-2 6-0 nel primo turno del torneo di categoria WTA 1000, scattato nella serata italiana a Guadalajara, in Messico: al secondo turno ci sarà il derby italiano contro Jasmine Paolini, testa di serie numero 15.

Nel primo set l’azzurra manca una palla break nel secondo game e la neerlandese si salva ai vantaggi, poi Schuurs centra il break a quindici nel terzo gioco e va sul 2-1. Il match però finisce lì, nel senso che Trevisan da quel momento inizia a dominare: immediato controbreak a 15, turno in battuta agevole e nuovo strappo rimontando dal 40-0 per Schuurs. L’azzurra non si ferma: altro turno al servizio tenuto comodamente e rapido 0-40 in risposta nell’ottavo game. Il terzo set point è quello buono per chiudere sul 6-2 dopo 37 minuti.

La seconda partita non ha storia: l’azzurra tiene la battuta in apertura a trenta e poi dal 15-15 del secondo game infila la bellezza di 18 punti consecutivi che le consegnano 3 match point. Trevisan non porta la propria serie a 19, ma alla terza occasione fa proprio il match e, dopo 11 giochi di fila dall’1-2 del primo set, chiude sul 6-2 6-0, con la seconda frazione durata appena 21 minuti, in virtù di un parziale di 24 punti a 5.

Le statistiche, naturalmente, pendono tutte dalla parte dell’azzurra: Trevisan vince 55 punti contro i soli 25 lasciati all’avversaria, mettendo a segno una striscia di 18 quindici portati a casa consecutivamente. Pur mettendo in campo la prima soltanto il 51% delle volte, la tennista italiana conquista l’83% dei punti, a cui va aggiunto il 65% ottenuto con la seconda.

Foto: LaPresse