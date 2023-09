Atletica, Gudaf Tsegay nella leggenda: record del mondo dei 5000, rasentato il muro dei 14 minuti!

Gudaf Tsegay ha firmato il nuovo record del mondo dei 5000 metri. L’etiope si è esaltata a Eugene (USA), sede delle Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La 26enne ha siglato una prestazione che entra di diritto nella leggenda di questo sport e per poco non è diventata una pioniera assoluta: per appena 21 centesimi non si è meritata il titolo di prima donna a scendere sotto il muro dei 14 minuti (14:00.21).

La fresca Campionessa del Mondo dei 10.000 metri, che lo scorso anno conquistò il titolo iridato sulla mezza distanza proprio in Oregon, ha tenuto un ritmo ai limiti del surreale e ha demolito il precedente primato: la kenyana Faith Kipyegon aveva corso in 14:05.20 lo scorso 9 giugno a Parigi, oggi l’africana ha abbassato quel crono di addirittura cinque secondi portando la specialità in una nuova dimensione. Distaccatissime la kenyana Beatrice Chebet (14:05.92) e l’altra etiope Ejgayehu Taye (14:21.52).

Gudaf Tsegay, che detiene anche il record mondiale dei 1500 metri indoor, ha letteralmente demolito l’intera concorrenza, sfruttando il buon lavoro delle lepri e allungando con passo deciso dopo il terzo chilometro, passando ai 4000 metri in 11:16.89 e correndo un folle ultimo giro da 64.55. Si tratta della ciliegina sulla torta a una grande stagione di atletica leggera, stasera si chiudono i battenti e poi si inizierà a pensare alla preparazione in vista della prossima annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Foto: Lapresse