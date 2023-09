WTA Guadalajara 2023, Martina Trevisan Ã¨ super: battuta Ons Jabeur in rimonta e quarti conquistati!

Una super Martina Trevisan sul cemento di Guadalajara (Messico). Nel torneo WTA1000, la toscana ha sconfitto in rimonta la tunisina Ons Jabeur (n.7 del mondo) con il punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-3, regalandosi il 2° quarto di finale in carriera in un evento di questa tipologia e prevalendo per la quarta volta contro una top-10. Sul percorso di Martina ci sarà nel prossimo turno la statunitense Caroline Dolehide (n.111 WTA) che ha battuto la russa Ekaterina Alexandrova (n.20 del ranking) per 6-1 6-2.

Nel primo set si parte subito con uno scambio di break e contro-break nel secondo e terzo game: la tunisina va avanti e la nostra portacolori recupera immediatamente. Una partita caratterizzata da tante variazioni di ritmo con entrambe che cercano con le accelerazioni di dritto di farsi largo. Trevisan maggiormente in difficoltà nei suoi turni alla battuta, dovendo annullare due set-point nel decimo e ben quattro nel dodicesimo game. Si va al tie-break e la maggior facilità di Jabeur nel gestire il fondamentale del servizio le consente di far suo il parziale sul 7-4.

Nel secondo set la tunisina tenta di scappare nel punteggio, nel quinto game, ma Martina trova il modo di strappare il servizio nel gioco successivo, concretizzando la sesta palla del contro-break. La battuta però fa penare la toscana e Jabeur nel decimo game va a servire per il match. Inaspettatamente la luce si spegne nel momento di chiudere, grazie a una combattiva Trevisan. La giocatrice italiana prima pareggia i conti nel decimo gioco e poi piazza il colpo decisivo nel dodicesimo, aggiudicandosi la frazione sul 7-5.

Nel terzo set il rendimento alla battuta di entrambe è immacolato fino al sesto game: Trevisan, con alcune giocate mancine delle sue, trova il break, ma vanifica tutto perdendo a zero il turno al servizio successivo. La nostra portacolori non molla la presa e nell’ottavo gioco mette sotto pressione Jabeur, creando un nuovo strappo. Il break è decisivo, perché il braccio non trema a Martina e la vittoria di grande prestigio si concretizza sul 6-3.

Leggendo le statistiche a fare la differenza è il stato il 13/17 di Trevisan sulle palle break salvate rispetto al 5/11 della tunisina, oltre a un 55% di punti vinti con la risposta alla seconda di servizio da parte della tennista del Bel Paese. In questo modo, la toscana ha saputo anche assorbire le non straordinarie percentuali al servizio: 63% di punti vinti con la prima e il 48% con la seconda.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it