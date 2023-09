WTA Guadalajara 2023: Dolehide affronterÃ  Trevisan nei quarti di finale, eliminata Ostapenko

È terminata poche ore fa un’altra giornata al WTA 1000 di Guadalajara (Messico, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputati tutti gli ottavi di finale, tra cui quelli che vedevano coinvolte le italiane Martina Trevisan e Camila Giorgi, e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Grande impresa di Martina Trevisan: l’italiana è andata sotto di un set contro la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.1), ma poi ha reagito alla grande e si è imposta inaspettatamente in rimonta con il risultato finale di 6-7(4) 7-5 6-3. La nativa di Firenze è così avanzata ai quarti di finale e ora dovrà vedersela con la statunitense Caroline Dolehide, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida contro la russa Ekaterina Alexandrova (n.8 del seeding) con un netto 6-1 6-2.

Niente da fare per l’altra italiana Camila Giorgi. La nativa di Macerata non ha mai messo in difficoltà la greca Maria Sakkari (n.2 del seeding) ed è uscita dal campo con una netta sconfitta per 6-2 6-2 dopo appena un’ora e 8 minuti di gioco. Adesso al prossimo turno Sakkari affronterà la colombiana classe 2000 Emiliana Arango, che nel suo ottavo di finale ha battuto la statunitense Taylor Townsend per 7-5 1-6 6-4.

Bene Caroline Garcia (n.3 del torneo): la francese si è imposta contro la statunitense Hailey Baptiste per 7-5 6-4 e ha strappato il pass per i quarti di finale. Ora, per la transalpina, la prossima avversaria sarà la bielorussa Victoria Azarenka (testa di serie n.10), che nella notte italiana è stata brava a sconfiggere la russa Veronika Kudermetova con un perentorio 6-2 6-1.

Eliminata infine a sorpresa la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.6), battuta dalla statunitense Sofia Kenin per 6-4 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco. Ad accedere ai quarti è stata quindi la tennista a stelle e strisce, che ora dovrà sfidare la canadese Leylah Fernandez, capace di vincere il suo ottavo di finale per 6-2 6-3 contro la statunitense Emma Navarro.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

M. Trevisan (ITA) – O. Jabeur (TUN) (1) 6-7 7-5 6-3

C. Dolehide (USA) – E. Alexandrova (RUS) (8) 6-1 6-2

L. Fernandez (CAN) – E. Navarro (USA) 6-2 6-3

S. Kenin (USA) – J. Ostapenko (LAT) (6) 6-4 7-5

V. Azarenka (BLR) (10) – V. Kudermetova (RUS) (7) 6-2 6-1

C. Garcia (FRA) (3) – H. Baptiste (USA) 7-5 6-4

E. Arango (COL) – T. Townsend (USA) 7-5 1-6 6-4

M. Sakkari (GRE) (2) – C. Giorgi (ITA) 6-2 6-2

QUARTI DI FINALE

M. Trevisan (ITA) – C. Dolehide (USA)

L. Fernandez (CAN) – S. Kenin (USA)

V. Azarenka (BLR) (10) – C. Garcia (FRA) (3)

E. Arango (COL) – M. Sakkari (GRE) (2)

