WTA Guadalajara 2023, debutto felice per Camila Giorgi: battuta Sherif in due set

Esordio vincente per Camila Giorgi al WTA 1000 di Guadalajara. Sul cemento messicano, l’italiana classe 1991 gioca un’ottima partita contro l’egiziana Mayar Sherif e si impone per 7-5 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora ai sedicesimi di finale l’italiana dovrà vedersela con la spagnola Carolina Bucsa.

La sfida inizia con il break di Sherif e il controbreak immediato di Giorgi. Nei successivi giochi arrivano poi altre palle break, ma in tutti i casi le due tenniste riescono a salvarsi e si arriva così sul 6-5 in favore dell’italiana senza altri allunghi. A questo punto l’egiziana è dunque costretta ad andare a servire per restare nel set, ed è qui che Giorgi sferra l’attacco decisivo: l’azzurra trova due punti consecutivi dal 30-30 e si aggiudica il primo set per 7-5.

Caricata dalla vittoria nel primo parziale, Camila inizia con grande determinazione nel secondo set e vola rapidamente sul 5-1 con doppio break di vantaggio. L’azzurra arriva così a un passo dal successo, e qui ha un piccolo calo di attenzione la cui conseguenza è il 3-5 dopo aver spretato tre match point. Nel nono gioco però l’italiana torna ad essere concentrata e chiude il match con il 6-3.

STATISTICHE – A fine partita pesano le 4 palle break convertite da Giorgi contro le 2 convertite da Sherif. Rispetto alla sua avversaria, l’azzurra fa meglio con la prima in campo (65% dei punti vinti contro i 57% dell’egiziana), ma peggio (di poco) con la seconda (48% contro il 50% di Sherif).

Foto: LaPresse