Coppa Davis, verso la pace tra Fognini e Volandri? Solo ad una condizione

Prima la tempesta, e ora potrebbe arrivare la pace. Stiamo parlando della vicenda che vede coinvolti il capitano dell’Italia Filippo Volandri e il tennista azzurro Fabio Fognini, una storia che ha avuto il suo punto d’inizio settimana scorsa, quando il primo non ha convocato il secondo per l’impegno della fase a gironi della Coppa Davis 2023 e Fognini non l’ha presa di certo bene, arrivando anche a dire che la scelta di Volandri fosse stata fatta con modalità poco rispettose per la sua storia.

Da lì sono nati diversi dibattiti infiniti e tantissimi appassionati di tennis, e non solo, hanno iniziato sempre più a discutere su chi avesse ragione. Il tutto mentre l’Italia perdeva, a grande sorpresa, la sua prima partita della fase a gironi contro il Canada (con un nettissimo 3-0), prima di rialzarsi e vincere le successive due sfide contro il Cile (per 3-0) e la Svezia, ottenendo così la qualificazione per la fase finale che si svolgerà a Malaga dal 21 al 26 novembre.

Ora, a distanza di alcuni giorni dall’inizio delle polemiche, le acque sembrano però essersi fortunatamente calmate e tutto ciò potrebbe portare alla tanto sperata pace tra il giocatore azzurro e il capitano della Nazionale. Intanto, Fognini ha già fatto il primo passo, chiedendo scusa telefonicamente al presidente federale Angelo Binaghi per la reazione che ha avuto, e quest’ultimo ha fatto sapere al tennista ligure sia che è pronto a perdonarlo sia che è disposto a riaprire alla possibilità di convocazione per le fasi finali (dove l’Italia inizierà dai quarti di finale contro una tra Olanda e Gran Bretagna).

Fatto ciò, adesso a Fognini manca soltanto un altro step per arrivare alla probabile pace, ovvero chiedere ufficialmente scusa a Filippo Volandri. Nelle prossime ore Fabio potrebbe dunque ammettere, tramite social, di aver sbagliato e questo quasi sicuramente porterebbe alla riconciliazione con il capitano dell’Italia. Ora non ci resta che attendere per capire come finirà questa storia, nella speranza che si concluda nel migliore dei modi per Fognini (che in caso di convocazione per le fasi finali potrebbe puntare ad avere un grande finale di stagione e, forse, anche di carriera, visto il suo possibile ritiro a fine 2023), Volandri e l’Italia intera.

