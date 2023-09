WTA Guadalajara 2023, Camila Giorgi annienta Bucsa e vola agli ottavi

Grande successo di Camila Giorgi nel secondo turno del WTA 1000 di Guadalajara. Sul cemento messicano, l’azzurra (n.56 del ranking) domina contro la spagnola Cristina Bucsa (n.87 WTA) e si impone con un netto 6-1 6-2 in appena un’ora e 9 minuti di gioco. Ora agli ottavi di finale la nativa di Macerata dovrà vedersela con la vincente della sfida tra la greca Maria Sakkari (testa di serie n.2) e l’australiana Storm Hunter.

L’inizio non è dei migliori per Giorgi, che subisce il break nel primo game. Poi però l’italiana classe 1991 reagisce subito e conquista il controbreak, portando dunque il punteggio sull’1-1. Nel terzo gioco l’azzurra rischia nuovamente di perdere il turno di servizio, ma questa volta è brava a salvarsi in due occasioni prima di salire sul 2-1. Galvanizzata dal salvataggio, Giorgi aumenta il ritmo e inizia a dominare sempre più. La conseguenza sono quattro game di fila vinti che consentono all’italiana di aggiudicarsi il primo set con un netto 6-1.

Nel secondo parziale si comincia con un game per parte, poi una serie di break e controbreak premia la nostra portacolori, che si prende il 3-2 e subito dopo tiene il servizio, salendo sul 4-2. Per Bucsa è il colpo del ko: Giorgi ruba il servizio alla sua avversaria nel settimo game e successivamente chiude il match al primo match point nell’ottavo gioco (6-2).

STATISTICHE – A fine incontro sono ben 6/11 le palle break convertite da Giorgi contro le 2/7 trasformate da Bucsa. L’italiana termina la partita con un’ottima percentuale di punti vinti con la prima di servizio in campo: 83% contro il 45% della spagnola. Non benissimo invece con la seconda, con cui ottiene soltanto il 36% dei punti.

