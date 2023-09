WEC, 6h Fuji qualifiche: Kobayashi svetta con Toyota, 6Â° posto per Ferrari

Doppietta Toyota nelle qualifiche della 6h del Fuji, penultimo evento del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi # 7, il migliore in qualifica per la terza volta da Sebring ad oggi, ha preceduto Brendon Hartley #8, il giapponese ed il neozelandese hanno fatto semplicemente la differenza durante tutti i quindici minuti previsti.

La qualifica è stata condizionata dall’arrivo della pioggia che nei minuti conclusivi ha ‘congelato’ la graduatoria assoluta. Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) ha stabilito il terzo crono assoluto, il francese ha avuto la meglio sul compagno di team e connazionale Fred Mako #5.

Discorso differente, invece, per le Ferrari che si sono dovute accontentare della quinta e della sesta posizione alle spalle della Cadillac #2 di Alex Lynn. Il britannico ha preceduto l’inglese James Calado #51 ed il danese Nicklas Nielsen #50, presenti nell’ordine davanti alla Porsche #38 di Hertz JOTA con Antonio Felix Da Costa.

Lontane le Peugeot che non hanno di fatto disputato il turno visto l’arrivo della pioggia. Menzione d’onore al termine della sessione anche per la Corvette #33 di Ben Keating e l’Oreca #22 (United Autosports) di Phil Hanson, rispettivamente al top in GTE ed in LMP2.

Appuntamento a domani quando in Italia saranno le 4.00 di mattina per la partenza della 6h del Fuji, unico evento in Asia del Mondiale Endurance.

CLASSIFICA 6H FUJI FIA WEC QUALIFICHE

1 7 PIT Hypercar H 1 Toyota Gazoo Racing KOBAYASHI, Kamui Toyota GR010 HYBRID 7 21.877 21.757 28.463 27.235 56.670 38.585 1:47.010 1:27.794 319.53 1

2 8 PIT Hypercar H 2 Toyota Gazoo Racing HARTLEY, Brendon Toyota GR010 HYBRID 7 0.624 0.624 30.740 21.820 33.334 27.538 56.371 38.967 2:00.445 1:28.418 314.87 2

3 6 PIT Hypercar H 3 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 7 0.893 0.269 21.953 21.953 27.682 27.682 51.640 38.893 1:41.275 1:28.687 314.87 1

4 5 PIT Hypercar H 4 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 6 0.923 0.030 22.078 22.078 27.673 27.525 50.857 38.956 1:40.608 1:28.717 314.87 1

5 2 PIT Hypercar H 5 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 7 0.976 0.053 26.300 21.855 32.757 27.643 52.083 38.933 1:51.140 1:28.770 312.14 1

6 51 PIT Hypercar H 6 Ferrari AF Corse CALADO, James Ferrari 499P 7 1.197 0.221 24.123 21.896 34.354 27.784 59.444 39.005 1:57.921 1:28.991 313.95 1

7 50 PIT Hypercar H 7 Ferrari AF Corse NIELSEN, Nicklas Ferrari 499P 8 1.269 0.072 25.779 21.925 37.845 27.778 1:01.225 39.297 2:04.849 1:29.063 317.65 1

8 38 PIT Hypercar H 8 Hertz Team JOTA DA COSTA, Antonio Felix Porsche 963 8 1.317 0.048 22.167 22.040 28.300 27.776 55.746 39.200 1:46.213 1:29.111 315.79 2

9 99 PIT Hypercar H 9 Proton Competition BRUNI, Gianmaria Porsche 963 8 1.544 0.227 22.903 21.969 30.699 27.851 56.422 39.367 1:50.024 1:29.338 313.04 2

10 93 PIT Hypercar H 10 Peugeot TotalEnergies JENSEN, Mikkel Peugeot 9X8 7 2.104 0.560 22.216 22.155 27.813 27.593 48.925 39.821 1:38.954 1:29.898 308.57 1

11 94 PIT Hypercar H 11 Peugeot TotalEnergies DUVAL, Loïc Peugeot 9X8 8 4.028 1.924 22.505 22.505 28.328 28.190 53.227 39.921 1:44.060 1:31.822 311.24 2

12 4 PIT Hypercar 12 Floyd Vanwall Racing Team VAUTIER, Tristan Vanwall Vandervell 680 7 4.405 0.377 25.172 22.817 31.183 28.611 55.556 40.188 1:51.911 1:32.199 309.46 2

Foto. LPS