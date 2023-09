US Open 2023, Carlos Alcaraz fa autocritica: “Non sono ancora maturo per vincere queste partite”

Deluso e amareggiato Carlos Alcaraz al termine della semifinale degli US Open 2023. La sconfitta dello spagnolo contro il russo Daniil Medvedev non era prevista, sulla base delle ultime partite nelle quali l’iberico si era imposto piuttosto nettamente, ovvero nella Finale del Masters1000 di Indian Wells e nella semifinale di Wimbledon.

Medvedev è stato in grado di esprimere un livello più alto e Alcaraz non è riuscito a rispondere presente, come si sarebbe aspettato. Di qui il punteggio di 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3 in favore del moscovita. In conferenza stampa, Alcaraz ha parlato con estrema sincerità, facendo anche autocritica.

“Quando eravamo 3-3 al tie-break, ho perso la testa. Ho giocato tre o quattro punti senza controllo. Non ho giocato a tennis, ragionando come avrei dovuto. È stato difficile oggi: Daniil ha giocato molto bene. Mi ci è voluto molto per tornare a esprimere il mio tennis e l’ho fatto nel terzo set“, le prime valutazioni di Carlitos.

“Pensavo di trovare soluzioni efficaci contro il suo gioco, ma questa partita mi ha fatto capire che mi sbagliavo. Non sono ancora abbastanza maturo per gestire queste partite e vincerle. Devo imparare. Non so quanto ci vorrà per smaltire la delusione, ma non penso ci starò a pensare troppo. Questi match ti aiutano a crescere per essere migliore in futuro. Devo parlare con la mia squadra, con Ferrero, e vedere cosa fare“, ha aggiunto Alcaraz.

In conclusione, l’iberico ha valutato in maniera specifica la prestazione del suo avversario: “Ha giocato in maniera fantastica. Non ha commesso errori e il suo servizio ha avuto un rendimento altissimo, è stato da 10. E’ incredibile come riesca a rispondere in maniera tanto efficace quando è lontano dalla riga di fondo. Dovrò trovare delle contromisure più efficaci per batterlo“.

VIDEO CONFERENZA STAMPA CARLOS ALCARAZ

Foto: LaPresse