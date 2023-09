US Open 2023, Daniil Medvedev: “Per battere Djokovic dovrÃ² alzare ancor di piÃ¹ il mio livello”

Soddisfatto, ma non certo sazio. Daniil Medvedev è riuscito a cancellare le delusioni delle ultime due partite disputate contro Carlos Alcaraz (n.1 ATP), sconfiggendo lo spagnolo nella seconda semifinale degli US Open 2023 con il punteggio di 7-6 (1) 6-1 3-6 6-3.

Una prestazione eccezionale del russo (n.3 del ranking), che ha colto di sorpresa il giovane iberico. Alcaraz, infatti, pensava di avere le contromisure adeguate per disinnescare il tennis difensivo del russo, ma la partita sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York ha sconfessato queste convinzioni. Sarà quindi Medvedev ad affrontare nella Finale Slam Novak Djokovic, dando vita a una partita che già si era tenuta due anni fa nella Grande Mela, con la vittoria del moscovita nell’atto conclusivo.

“Dovrò prepararmi ad affrontare la miglior versione di Djokovic. L’unico modo in cui posso sfruttare laFinale del 2021 è pensare che Nole, quando perde, non è più lo stesso, è diverso, ha una mentalità differente. Ecco perché ha vinto 23 Major, tantissimi Masters 1000 ed è numero 1. Quindi devo entrare in campo con la consapevolezza che Djokovic sarà 10 volte meglio di quanto fosse quel giorno. E devo esserlo anch’io“, ha dichiarato il russo in conferenza stampa.

Parlando poi della partita contro Alcaraz: “E’ stato un grande successo, ma il mio obiettivo è vincere il torneo. Sono contento perché a Indian Wells e a Wimbledon aveva sfruttato anche la mia posizione in campo per prevalere. Sapevo, però, che quello non fosse l’unico motivo per cui mi aveva battuto. Mi conforta molto quindi aver sconfitto un tennista come Carlos, abilissimo nel drop-shot e nelle giocate a rete, trovando il modo per rispondere e metterlo in difficoltà. Sicuramente è stato anche molto importante servire bene, perché contro Alcaraz devi assolutamente avere un rendimento alto con questo fondamentale, altrimenti non hai armi contro di lui“.

Foto: Lapresse