Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Sauveterre-de-Bearn – Larra-Belagua: orari, percorso, tv, favoriti. Altro dominio Jumbo-Visma?

Prosegue senza soste la Vuelta a España 2023, oggi appuntamento con la quattordicesima tappa, la Sauveterre-de-Bearn – Larra-Belagua. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

156,2 chilometri con quattro GPM, altra giornata di montagna. Primi 50 chilometri completamente pianeggianti, poi iniziano le salite con il Col de la Houcére: salita molto dura, di 11,1 km all’8,8% di pendenza media, ma con i primi tre chilometri sul 10,5% e un massimo del 14%. Lunga discesa, breve fondovalle e si va ad approcciare un’altro GPM Especialil Puerto de Larrau (14,9 km all’8%). Allo scollinamento meno di 50 chilometri al traguardo: c’è spazio ancora per il Puerto de Laza, terza categoria di 3,4 km al 6,3%. Breve tratto in falsopiano e poi l’ultima difficoltà: 9,5 km al 6,3% verso Puerto de Belagua.

FAVORITI QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Per la vittoria di tappa oggi probabile che se la giochino gli uomini in fuga, visto che difficilmente il gruppo deciderà di tenere chiusa la corsa. Se ciò dovesse accadere però prepariamoci ad un altro show della Jumbo-Visma: il terzetto dello squadrone olandese sembra nettamente superiore a tutti gli altri. Sepp Kuss in Maglia Rossa appare il più forte in montagna, con Primoz Roglic e Jonas Vingegaard pronti ad approfittare di ogni occasione. Alle loro spalle gli unici che possono dire ancora la loro sono Juan Ayuso (UAE Emirates) ed Enric Mas (Movistar). Da capire cosa farà Remco Evenepoel: all’attacco per il riscatto o mancheranno nuovamente le gambe?

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 9 settembre

Quattordicesima tappa: Sauveterre-de.Béarn-Larra-Belagua (156,2 km)

Orario di partenza: 13:17

Orario d’arrivo: 17.30 circa

QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40