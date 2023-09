Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Occhio a Buitrago in fuga, Roglic in agguato

Dopo lo spettacolo messo in scena ieri da Jonas Vingegaard e dalla Jumbo-Visma, la Vuelta a España 2023 riparte con la tappa numero 14, una nuova frazione ricca di salite e di montagne. 156,5 km da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua, con in mezzo gli 11 km all’8,7% del Col d’Hourcere, poi le durissime rampe del Puerto de Larrau (14,9 km totali all’8%) ed infine l’arrivo posto dopo i 9,6 km al 6,3% del Puerto de Belagua.

Insomma, una nuova tappa da scalatori che lascerà pochissimo respiro ai corridori. L’impressione è che, in seguito al durissimo tappone di ieri, oggi possa essere una giornata buona per la fuga. Ovviamente chi vorrà vincere oggi dovrà andare molto forte in salita e dunque il nostro favorito è Santiago Buitrago. Il giovane colombiano ieri è stato tra gli ultimi a staccarsi dal gruppo di testa ed ha dimostrato in passato di saper vincere su terreni duri.

La Bahrain non avrà solo il colombiano come carta da giocarsi in fuga, dato che anche Wout Poels e Damiano Caruso potrebbero dire la loro. Un altro che ha dimostrato di voler andare a cercare il successo in fuga è Geraint Thomas, che potrebbe avere oggi l’occasione giusta. Occhio anche a Steff Cras e Hugh Carthy, due che sono ai margini della top10 e che stanno andando fortissimo.

L’elenco dei possibili attaccanti da lontano non termina certo qui e conta anche Romain Bardet, Einer Rubio, Juan Pedro Lopez, Michael Storer ed i già vincitori Jesus Herrada e Lennard Kämna. Se invece la Jumbo dovesse voler cannibalizzare la corsa e cercare il successo anche oggi, il favorito non potrebbe che essere Primoz Roglic. Ovviamente sempre aperte le chance Jonas Vingegaard e Sepp Kuss, ma attenzione a Remco Evenepoel, che potrebbe avere una risposta d’orgoglio dopo la crisi di ieri.

BORSINO FAVORITI QUATTORDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Santiago Buitrago

**** Romain Bardet, Geraint Thomas

*** Wout Poels, Damiano Caruso, Primoz Roglic

** Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Einer Rubio, Michael Storer

* Juan Pedro Lopez, Jesus Herrada, Lennard Kämna, Remco Evenepoel, Max Poole

Foto: LaPresse