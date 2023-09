Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi Ã“lvega-Zaragoza: orari, percorso, tv, favoriti. Tornano in scena i velocisti

Giornata di relativa calma alla Vuelta a España 2023: in scena infatti oggi la dodicesima tappa, Ólvega-Zaragoza, dedicata ai velocisti. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Non ci sono GPM in questa frazione, nonostante non manchino i metri di dislivello. Primi 25 chilometri tutti in discesa, poi un risciacquo e tanta pianura. La parte più insidiosa dopo circa 100 dei 150,6 chilometri in programma: una salita di 2,8 chilometri al 3,7%, nulla di così impossibile. Poi una discesa e ci si lancia con velocità verso lo sprint.

FAVORITI DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Tre le volate andate in scena fino ad ora, i favoriti restano ovviamente gli stessi. A partire da Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), passando per la sorpresa Geoffrey Soupe (TotalEnergies) fino ad arrivare a Juan Sebastian Molano (UAE Emirates). In casa azzurra si punta tutto su Filippo Ganna apparso in formissima.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Giovedì 7 settembre

Dodicesima tappa: Ólvega – Zaragoza (151 km)

Orario di partenza: 13:58

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DODICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:45