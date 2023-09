Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: JesÃºs Herrada perfetto, super Ganna dopo la cronometro

PAGELLE UNDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Jesús Herrada, voto 10: l’esperienza la fa da padrona. Cofidis eccellente e l’iberico esulta ancora davanti al pubblico di casa, per la terza volta in carriera, la seconda negli ultimi due anni. Aspetta gli ultimi 300 metri poi piazza uno scatto irresistibile con il quale riesce a staccare tutti e volare verso il trionfo.

Romain Gregoire, voto 8: non solo Lenny Martinez, la Francia e, soprattutto, la Groupama-FDJ sfornano talenti. Il baby fenomeno transalpino corre da campione, aspetta il momento giusto senza esagerare e sfiora una vittoria che sarebbe stata clamorosa a soli 20 anni. Appuntamento solo rimandato.

Andreas Kron, voto 7: dopo la vittoria di Barcellona nella seconda tappa sembrava il più indicato in questa fuga per centrare il successo. Forse la salita era troppo lunga per le sue caratteristiche e si è dovuto accontentare della terza piazza.

Geraint Thomas, voto 5,5: non riesce a sfruttare l’ottimo lavoro di Ganna, la condizione è lontanissima dal 100% e le cadute non hanno aiutato. Ci prova, ma è solo quinto.

Filippo Ganna, voto 7: il giorno dopo la cronometro ha ancora energie illimitate da spendere. Dà tutto in favore di Thomas sulla salita finale e fa la differenza. Nonostante lo sforzo chiude comunque in decima piazza, eccezionale.

Remco Evenepoel, voto 6: sul finale prova la volata senza guadagnare nulla, forse solo per testarsi. Sbagliato forse gestire così tanto la situazione visti i rivali che si trova di fronte.

Sepp Kuss, voto 6,5: corre da vero capitano ed è pimpantissimo. Risponde lui allo scattino di Evenepoel, sempre davanti con la sua Maglia Rossa.

By Tylwyth Eldar – Own work, CC BY-SA 4.0, Link