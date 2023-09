Vuelta a España 2023, tappa di oggi Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet: orari, percorso, tv, favoriti. È il giorno del Tourmalet

Momento decisivo per la Vuelta a España 2023. Arriva una delle tappe più dure di tutta questa edizione: la tredicesima, Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Frazione molto breve ma intensissima: 134,7 chilometri durissimi. Si comincia subito in salita: Puerto de Portalet (4.4 km al 5.4%) che sarà approcciata ad altissime velocità e sicuramente scremerà il gruppo. Dopo la vetta lo sconfinamento in Francia. Discesa lunga e veloce, per poi andare ad approcciare una delle vette storiche dei Pirenei, il Col d’Aubisque, di 16,5 chilometri al 7,1% di media e con un picco del 13% nel finale. Non c’è tempo per rifiatare, ecco il durissimo Col de Spandelles: 10,3 km all’8,3%. Discesa, leggero tratto in fondovalle per l’ascesa finale: l’ormai celebre Col du Tourmalet, di 18,8 chilometri al 7,4% di pendenza media.

FAVORITI TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Questa sembra essere la tappa ideale per la Jumbo-Visma per fare il vuoto. Sarebbe molto indicata per uno Jonas Vingegaard al top, ma le stelle in questa Vuelta dovrebbero essere Sepp Kuss, ancora in Maglia Rossa, e Primoz Roglic che appare in formissima. Giornata in difesa per Remco Evenepoel? Occhio alla UAE Emirates che potrebbe lanciare all’attacco uno tra Soler ed Almeida, con Ayuso che dovrà capire la propria condizione dopo la caduta di ieri. Nome a sorpresa quello di Enric Mas che appare sornione ma pronto ad approfittarne.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Venerdì 8 settembre

Tredicesima tappa: Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet (134,7 km)

Orario di partenza: 13:58

Orario d’arrivo: 17.30 circa

TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:35