Vuelta a España 2023, tappa di oggi Dénia-Xorret de Catí. Costa Blanca Interior: orari, percorso, tv, favoriti. Si muoverà Roglic?

Va quasi a chiudersi la prima settimana della Vuelta a España 2023. Appuntamento oggi con l’ottava tappa: la Dénia-Xorret de Catí. Costa Blanca Interior. Frazione molto interessante e ricca di GPM, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

165 chilometri da percorrere con cinque GPM e 3500 metri di dislivello. Dopo un primo tratto pianeggiante ecco le salite: l’Alto del Vall d’Ebo (7,9 km al 5,7%), di seconda categoria. Poi Puerto de Tollos (4,2 km al 5,6%, ma punte al 15%). Non c’è attimo di pace: Puerto de Benifallim (9 km al 5,2%) che vedrà una lunga discesa e Porto de Carrasqueta, di quasi 11 km al 4,6%. Saliscendi sul finale in attesa del momento decisivo: Xorret de Catì, 3,9 km all’11,4% e punte al 22%. Scollinamento a 3 chilometri dall’arrivo, poi una breve discesa che porta al traguardo.

FAVORITI OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Lenny Martinez (Groupama-FDJ) è ancora in Maglia Rossa, ma oggi dovrebbero muoversi finalmente i big: la coppia Jumbo-Visma formata da Primoz Roglic e Jonas Vingegaard (ricordiamo che c’è anche Sepp Kuss in rampa di lancio) lancia l’assalto alla vetta della classifica e anche ad un Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) apparso in difesa nell’ultima frazione di montagna. Occhio anche a Juan Ayuso (UAE Emirates), assolutamente da non sottovalutare in chiave podio.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 2 settembre

Ottava tappa: Denia-Xorret de Catì (165 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario d’arrivo: 17.30 circa

OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45