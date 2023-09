Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine 2 settembre, programma, streaming

Un’altra frazione di montagna alla Vuelta a España 2023. Dopo l’arrivo in volata di ieri ad Oliva, tornano protagonisti gli uomini di classifica nella Denia-Xorret de Catì di 165 chilometri, in una frazione che prevede 5 GPM e 3500 metri di dislivello complessivo fino al finale: non ci sarà un attimo di respiro.

Cinque salite registrate, l’Alto de Vall d’Ebo (7.9 km al 5.7%), il Puerto de Tollos (4.2 km al 5.6% ma con punte al 15%), il Puerto de Benifallim (9 km al 5,2%), il Puerto de la Carrasqueta (10,9 km al 4,6%) e lo Xorret de Catì nel finale, di 3,9 km all’11,4% e vette al 22%, ma ci sono molte salite non registrate che si faranno sentire nelle gambe di tutti i corridori.

L'ottava tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:45.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Sabato 2 settembre

Ottava tappa: Denia-Xorret de Catì (165 km)

Orario di partenza: 13.20

Orario d’arrivo: 17.30 circa

OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.45

