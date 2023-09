Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Roglic e Vingegaard i favoriti sullo Xorret de Catì

La Vuelta a España 2023 è pronta per una nuova entusiasmante tappa di salita. L’ottava frazione della corsa spagnola presenta un percorso duro, con 5 GPM e sostanzialmente zero chilometri di pianura. Dopo diverse salite lunghe ma senza pendenza proibitive, i giochi saranno decisi sulle infernali pendenze dello Xorret de Catì, 3900 metri costantemente sopra il 10% con punte anche al 22%.

Un percorso del genere creerà sicuramente distacchi tra gli uomini di classifica che potranno volersi anche giocare la vittoria di tappa. Per quanto visto finora e per caratteristiche del tracciato, il favorito naturale sembra Primoz Roglic. Lo sloveno può far valere le sue qualità su uno sforzo durissimo ma non troppo lungo per cercare il successo.

Il primo “rivale” per Roglic potrebbe essere il compagno di squadra Jonas Vingegaard. La Jumbo-Visma sarà sicuramente intenzionata a mantenerli entrambi in classifica e i due potrebbero anche attaccare insieme. A ricoprire il ruolo di terzo incomodo potrebbe pensarci lo spagnolo Juan Ayuso, il più vicino al duo della Jumbo sul traguardo del Pico del Buitre.

Nonostante le difficoltà della tappa 6, non possiamo certo sottovalutare Remco Evenepoel. Le pendenze durissime dell’ultima salita non sono necessariamente il suo terreno ma quando è in giornata, nessuno è più forte di lui su uno sforzo di questa durata. Da tenere in considerazione anche il solito Enric Mas, e la maglia rossa Lenny Martinez, scalatore di grande qualità e sicuramente galvanizzato dal simbolo del primato.

Tra gli uomini attualmente in classifica ci saranno da tenere d’occhio anche Sepp Kuss, Cian Ujtdebroeks e Aleksandr Vlasov. Potrebbe anche svilupparsi una nuova giornata per la fuga, in cui difficilmente i “big” lasceranno entrare Mikel Landa o Marc Soler, attualmente davanti in classifica, ma in cui potrebbero buttarsi Einer Rubio, Romain Bardet, Hugh Carthy, Santiago Buitrago e Lennard Kämna.

BORSINO FAVORITI OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Primoz Roglic

**** Jonas Vingegaard, Juan Ayuso

*** Remco Evenepoel, Lenny Martinez, Enric Mas

** Lennard Kämna, Einer Rubio, Romain Bardet, Hugh Carthy

* Santiago Buitrago, Sepp Kuss, Cian Ujtdebroeks, Aleksandr Vlasov, Mikel Landa

Foto: LaPresse