Vuelta a España 2023, le condizioni di Juan Ayuso dopo la caduta di ieri

La Vuelta a España 2023 entra sempre di più nel vivo. La grande corsa a tappe spagnola domani offrirà grande spettacolo con l’arrivo sul Col du Tourmalet e una frazione da oltre 4000 metri di dislivello sui Pirenei. Uno dei grandi protagonisti della classifica generale, lo spagnolo Juan Ayuso, è rimasto vittima ieri di una caduta nel tratto di trasferimento prima dell’inizio della tappa.

Il giovane iberico, attualmente ottavo in classifica generale, non ha riscontrato fortunatamente grosse conseguenze dopo questa caduta. Il rapporto medico riporta solamente “contusioni con ferite superficiali a spalla, regione scapolare, gomito destro e ginocchio”, ma senza evidentemente ulteriori complicazioni, anche se la botta potrebbe creargli dei fastidi nella tappa di oggi, fortunatamente non troppo impegnativa.

L’équipe medica che lo ha subito medicato al momento dell’incidente si è dunque limitata ad un “trattamento locale” per disinfettare le lievi ferite aperte ed applicare alcuni bendaggi, ma per il classe 2002 non ci dovrebbero essere problemi e può proseguire la sua Vuelta a España, cercando di confermare il podio raggiunto nella scorsa stagione.

Foto: Lapresse