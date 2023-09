Tour of Britain 2023: Van Aert fa tappa e maglia con un numero da finisseur, Persico chiude sesto

Continua il dominio della Jumbo-Visma sul Tour of Britain 2023. Quinta tappa, quinta vittoria per i giallo-neri, ma stavolta a centrare il successo è uno straordinario Wout van Aert che sale a quota 42 vittorie in carriera e si prende anche la maglia di leader della classifica generale.

Il copione sembra essere sempre lo stesso: tre uomini in fuga, tra cui Callum Ormiston e Abram Stockmai che avevamo già visto in tappe precedenti, insieme all’ex campione tatunitense Joey Rosskopf. Proprio quest’ultimo è l’ultimo ad arrendersi, venendo ripreso dal gruppo a soli 4 km dal traguardo.

Nel tratto di avvicinamento al rettilineo finale le cose si complicano per la Jumbo: in coincidenza di uno spartitraffico il treno del team neerlandese sbaglia direzione, prendendo la strada più lunga ritrovandosi in fondo al gruppo. Un infaticabile Jos van Emden riesce però a riportare i suoi compagni in testa nel giro di pochissimi chilometri.

A quel punto la strategia della Jumbo sembra la stessa dei quattro giorni precedenti: Wout van Aert a fare da ultimo uomo per Olav Kooij. Il belga sembra prendere la testa troppo presto, con oltre 1 km ancora da percorrere, ma invece è proprio lì che la corsa viene decisa: in corrispondenza di una curva a 90° Kooij rallenta facendo il buco per Van Aert che allunga e diventa subito imprendibile per chiunque.

Il belga taglia il traguardo esultando e con 3 secondi di vantaggio su Danny van Poppel e Ethan Vernon che si giocano la volata dei battuti. Basta questo a Van Aert per prendere la maglia di leader, dato che la corsa non assegna abbuoni al traguardo e che dunque Kooij non aveva guadagnato tempo con le quattro vittorie precedenti. Da segnalare il sesto posto di un sempre più concreto Davide Persico, al suo miglior risultato da professionista.

Foto: LaPresse