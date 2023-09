Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Arrivano le grandi montagne alla Vuelta a España 2023. L’8 settembre sarà il turno di una delle frazioni più importanti della corsa spagnola, la Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet: frazione sì breve, di 134,7 chilometri quasi tutti in territorio francese, ma con quattro GPM da scalare che potrebbero portare parecchie variazioni in classifica generale.

PERCORSO

Si comincia subito in salita con il Puerto de Portalet, una salita di terza categoria, sulla cui vetta ci sarà il passaggio in Francia. Tanta discesa e poi Col d’Aubisque, di 16,5 chilometri al 7,1% di media e con un picco del 13% nel finale. Altra discesa, molto difficile e inframezzata dal Col du Soulor, 2 km al 5%, e poi inizia il Col de Spandelles: 10,3 km all’8,3%. Qui ci sono anche dei secondi d’abbuono per rendere l’ambiente frizzante, ma la discesa e il successivo falsopiano potrebbero rendere la penultima salita meno pericolosa, con il gruppo ad attendere il Tourmalet, quasi 19 km al 7,4% di media con il finale sempre in doppia cifra.

ALTIMETRIA

ORARI

La tredicesima frazione della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:35.

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Venerdì 8 settembre

Tredicesima tappa: Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet (134,7 km)

Orario di partenza: 13:58

Orario d’arrivo: 17.30 circa

TREDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:35