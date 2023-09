Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “Mi sto abituando alla Maglia Rossa. Non possiamo lasciare andare Evenepoel sennÃ² recupera tutto”

Tutto facile anche oggi per la Jumbo-Visma. Quindicesima tappa della Vuelta a España 2023 senza patemi per lo squadrone neerlandese che si appresta ad approcciare l’ultima settimana con tre uomini in testa alla classifica generale e Sepp Kuss in Maglia Rossa.

L’americano ha dichiarato a fine tappa: “Mi sto abituando poco a poco al comando della classifica generale!”. E poi sulla giornata: “Questo tipo di tappe non sai mai come andranno a finire, ma è stata una partenza davvero veloce, poi le ultime due salite c’è stato un po’ di ritmo da parte dell’Alpecin. Stavano cercando di vincere la tappa quindi la velocità è stata alta tutto il giorno. È sempre così il giorno prima del giorno di riposo. Tutti vogliono sfogare tutta l’energia”.

E poi sorridente su Remco Evenepoel: “Altra tappa bella per lui. Gli ho parlato prima del via dicendogli che non possiamo lasciarlo andare ogni giorno altrimenti recupererebbe tutto”.

E aggiunge: “È ancora molto indietro e mi ha detto che punta solo alla vittoria di tappa. È bello da vedere all’attacco”.

