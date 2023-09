Vuelta a EspaÃ±a 2023, Juan Ayuso: “La Jumbo-Visma non voleva lasciare andare Evenepoel. Per ora non hanno punti deboli”

L’unico rivale per una Jumbo-Visma scatenata alla Vuelta a España 2023 appare Juan Ayuso. Il giovane iberico non vuole ancora arrendersi e continua a tentare in tutti i modi a cercare almeno il podio, che la banda neerlandese occupa con Kuss-Vingegaard-Roglic.

Le parole del corridore della UAE Emirates sulla quindicesima tappa: “Penso che Jumbo non volesse lasciare andare Remco, quindi la fuga non è andata via ed è stato un percorso davvero difficile. Tutta la tappa era su e giù, molto stretta. Le prime due ore di gara sono state davvero brutali. Dopodiché siamo arrivati all’inizio delle salite tutti insieme”.

Un tentativo, timido, di attacco anche per lui: “Abbiamo provato anche a mettere sotto pressione i Jumbo attaccando. Penso che abbiamo visto una bella battaglia, una battaglia davvero dura per noi. Poi, la fuga è andata via senza corridori in chiave classifica generale. Ma penso che ci abbiamo provato, abbiamo reso la gara dura, e questo è importante. Voglio dire, penso che questa settimana ci abbia dato più fatica. Ma penso che arriveremo alla terza settimana sentendoci bene e pronti a provare a migliorare la nostra classifica”.

Punti deboli nello squadrone olandese? “Fino ad ora no. Ma c’è ancora molta strada da fare verso Madrid e continueremo a provarci”.

Foto: Lapresse