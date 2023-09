Vuelta a EspaÃ±a 2023, Evenepoel stanco nella fuga di oggi. Ma risale in classifica e punta a due maglie

Remco Evenepoel ha cercato un clamoroso bis dopo la commovente vittoria di tappa di ieri. Il belga, uscito di classifica in quella sciagurata frazione del Tourmalet, ha fatto di tutto per entrare ancora una volta in fuga, riuscendoci dopo diversi tentativi, resistendo al rientro del gruppo e facendosi carico della maggior parte del lavoro tra i fuggitivi.

Sull’ultima salita poi, il belga ha provato a mettersi in modalità “cronometro” per rientrare sulla coppia di testa formata da Santiago Buitrago e Rui Costa. Le energie però oggi sono evidentemente mancate, tanto che anche quando Lennard Kämna ha rotto gli indugi, non è riuscito a seguire alzando bandiera bianca.

Alla fine per lui un quarto posto al traguardo, per giunta a soli 2” dal gruppo di testa che, tra cadute e litigi, aveva rischiato di buttare tutto al vento. In ogni caso Evenepoel esce da questa due giorni con tantissimi punti accumulati sui GPM, una maglia a pois solidamente sulle spalle ed anche un secondo posto nella classifica a punti.

L’obiettivo principale del belga è stato e probabilmente sarà soprattutto quello di cercare successi di tappa. Nel fare questo però è quasi inevitabile che si gonfino anche le sue cifre nelle altre classifiche. Se nella classifica dei GPM ha 71 punti con 32 di vantaggio su Michael Storer, nella classifica a punti ha 135 punti e 73 di svantaggio rispetto a Kaden Groves. Il margine è ancora importante, ma chissà che non possa diventare un obiettivo realistico nel giro di qualche frazione.

Foto: Eurosport