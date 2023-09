Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss: “I miei compagni mi hanno aiutato alla grande anche oggi, domani sarÃ  dura”

Giornata tranquilla per Sepp Kuss alla Vuelta a España 2023. Nella 19ma frazione della corsa iberica, vinta in volata dall’italiano Alberto Dainese davanti all’altro azzurro Filippo Ganna, lo statunitense non è mai andato in difficoltà nel percorso quasi totalmente pianeggiante ed è arrivato insieme a tutti gli altri big, mantenendo dunque senza problemi la maglia rossa di leader della classifica generale. A due giornate dal termine, ma con ancora una frazione in cui ci potranno essere dei distacchi (quella di domani), Kuss ha dunque ancora 17” di vantaggio sul compagno di squadra Jonas Vingegaard, secondo, e 1’08” sull’altro socio Primoz Roglic, terzo.

“Questi giorni sono più stressanti vista la mia attuale situazione – ha dichiarato Kuss dopo l’arrivo -. Normalmente, mi siedo dietro e corro fino al traguardo, ma adesso c’è un po’ più da perdere. I ragazzi mi hanno aiutato davvero bene oggi, eravamo sempre davanti e abbiamo superato bene un’altra giornata Il ritmo era ok. A volte è meglio mantenere un po’ di tensione sulle gambe. Oggi c’è stato costantemente un po’ di vento laterale fastidioso, quindi non è stato troppo facile. Non c’è giornata semplice nella terza settimana”.

Il nativo di Durango ha poi aggiunto: “Penso che in queste tappe in cui si è più rilassati durante la giornata, la gente corre rischi e alla fine cade. Noi siamo stati bravi a rimanere fuori dai guai. Domani ci saranno parecchie salite, ma abbiamo una squadra davvero forte e possiamo affrontare la tappa con molta fiducia. Comunque sarà una giornata davvero dura, tutti daranno il massimo”.

Foto: LaPresse