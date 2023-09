Vuelta a EspaÃ±a 2023, Sepp Kuss ha l’occasione della carriera. E che freschezza dopo aver fatto Giro e Tour…

C’è l’imbarazzo della scelta in casa Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard e Primoz Roglic sono rispettivamente terzo e secondo in classifica alla Vuelta a España 2023, il primo già vincitore del Tour de France mentre il secondo si è aggiudicato il Giro d’Italia.

La compagine neerlandese va a caccia del tris in un solo anno, qualcosa di magico e potrebbe riuscire nell’impresa di timbrare il capolavoro con tre corridori diversi: al comando in terra spagnola c’è infatti Sepp Kuss.

L’americano ha agguantato la Maglia Rossa e sembra addirittura il più in forma di tutti in salita. Nell’unica cronometro si è difeso al meglio ed è lanciato verso il trionfo finale, che sarebbe il coronamento di una carriera che lo ha visto solamente dare supporto ai compagni, se pur spesso e volentieri tra i migliori in montagna.

Dopo aver trascinato Roglic al trionfo nella Corsa Rosa e Vingegaard a quello alla Grande Boucle (chiudendo comunque quattordicesimo e dodicesimo in classifica generale, dunque non andando a spasso), ora può chiudere il terzo Grande Giro dell’anno migliorando sensibilmente e andando a prendersi un successo magico. Qualcosa di incredibile, che solo una squadra come la Jumbo-Visma può pensare di fare.

