VIDEO Remco Evenepoel staccato alla Vuelta a EspaÃ±a 2023: il momento del cedimento sul Col d’Aubisque

Il tappone pirenaico non ha fatto sconti: sul Col du Tourmalet ha dominato la Jumbo-Visma con il successo di tappa da parte di Jonas Vingegaard, la conferma della maglia roja di Sepp Kuss e la terza piazza di Primoz Roglic che è salito anche in seconda posizione in classifica generale.

Se i Calabroni volano, lo stesso non si può dire per Remco Evenepoel: il vincitore dell’ultima edizione della Vuelta a España ha alzato bandiera bianca nei primi chilometri del Col d’Aubisque ed è arrivato al traguardo con addirittura 27 minuti di ritardo, dicendo così addio a ogni sogno di gloria in classifica generale.

Il fuoriclasse belga è stato scortato da grande parte della squadra tra cui anche Mattia Cattaneo, ma non è riuscito a limitare i danni in una giornata decisamente negativa, Difficile comprendere le cause di questa resa per il corridore della Soudal Quick-Step: una crisi di fame o qualche problema di salute.

Questo il momento del cedimento da parte di Evenepoel in questa tredicesima tappa:

Remco Evenepoel dropped on the first major climb of the day and already over a minute behind! #LaVuelta23 : Peacock pic.twitter.com/BCBxe3YQT8 — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) September 8, 2023

Foto: Lapresse