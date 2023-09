Vuelta a España 2023, Sepp Kuss: “Felicissimo per Roglic. Il mio non è un gran vantaggio con una cronometro in arrivo”

Colpo doppio per la Jumbo-Visma, ma è una tre giorni da sogno per Sepp Kuss che può esultare nuovamente alla Vuelta a España 2023. Dopo il successo nella sesta tappa per l’americano arriva anche la soddisfazione della Maglia Rossa.

Le sue parole al traguardo: “Sapevo che la maglia era una possibilità, ma mi sentivo bene e dunque ho provato ad attaccare mentre eravamo sul GPM. Sapevo che la tappa era ideale per Roglic e l’aveva detto prima della salita, ma ho pensato prima a me stesso”.

E prosegue: “Ho dovuto soffrire in cima, ma è stato fantastico vedere Primoz vincere la tappa, e poi, quando ho tagliato il traguardo, ho capito che potevo indossare anche la maglia rossa, quindi è stato davvero bello”.

Il vantaggio è minimo: “Non è un divario così grande con una cronometro in arrivo”. E chiude: “Finora mi sono sentito molto bene e non c’è motivo di lasciarsi andare. Le tappe più difficili devono ancora arrivare e per ora sono semplicemente felice di indossare questa maglia. Di solito mi piace correre indietro nel gruppo, ma ora dovrò provare qualcosa di diverso posizionandomi davanti”.

