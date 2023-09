Vuelta a España 2023, Primoz Roglic: “Sepp Kuss è la persona che vorrei più di tutti che vincesse”

Dopo la tappa di ieri alla Vuelta a España 2023 abbiamo forse capito il verdetto finale, anche se c’è la giornata di domani che potrebbe ancora potenzialmente rivoluzionare la situazione. Jonas Vingegaard, staccato di pochissimi secondi, si è messo a lavoro per Sepp Kuss in Maglia Rossa: lo statunitense è pronto a portare a casa il titolo a Madrid.

Le parole di Primoz Roglic, attualmente terzo in classifica generale, vanno su questa lunghezza d’onda: “Come ho detto più volte, Kuss è la persona che vorrei più di tutti vincesse. Ovviamente, non è semplice non correre per sé stessi visto che ho le mie ambizioni, ma farò in modo che le cose restino come stanno”.

Il tutto era stato deciso a tavolino: “Ieri sera abbiamo deciso la nostra strategia ed è stato deciso che la classifica doveva rimanere come è in questo momento”.

E aggiunge: “Siamo in ottima posizione, ma nei prossimi giorni ci saranno ancora delle prove da superare per cui dobbiamo restare concentrati”.

