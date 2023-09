Vuelta a España 2023, Jonas Vingegaard: “È bello ricambiare il lavoro che Kuss ha fatto per noi. Lo vogliamo portare in rosso a Madrid”

Due indizi fanno una prova. Dopo Primoz Roglic anche Jonas Vingegaard conferma in toto la tattica della Jumbo-Visma che non era assolutamente difficile da capire al termine della diciottesima tappa della Vuelta a España 2023. Tutto lo squadrone olandese sarà al servizio di Sepp Kuss che è pronto ad essere incoronato a Madrid.

Le parole del danese: “Il piano era difendere la leadership di Sepp. Tutti hanno visto che ci siamo messi a protezione di Sepp, penso sia piuttosto chiaro ora. È bello poterlo ricambiare dopo che ha così tanto lavorato in passato per me e per Primoz. Mi piacerebbe poterlo ricambiare ed è quello che abbiamo fatto oggi in strada”.

E ancora: “Come squadra abbiamo difeso Sepp al meglio ieri. Siamo ora in ottima posizione, ma non è ancora finita perché la tappa di sabato è insidiosa. È fantastico poter fare qualcosa per Sepp in questo modo”.

Parole veramente da gran capitano: “Ricorderò per sempre quel che ha fatto per me, quindi voglio poter ricambiare. Speriamo di poterlo portare in maglia rossa fino al traguardo di Madrid”.

Foto: Lapresse