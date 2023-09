Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Manzanares El Real-Guadarrama. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

La Vuelta a España 2023 è ormai quasi al termine. Siamo all’ultima frazione in cui la classifica generale potrà cambiare volto, e l’organizzazione ha scelto per quest’anno un percorso particolare con la Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 chilometri. Niente tracciato di alta montagna, ma una giornata assai movimentata e che potrà far male alle gambe dei suoi.

Si comincia con il Collado del Portzago, 10,8 chilometri al 3,4% ma che vive una discesa nel mezzo. Subito dopo il Puerto de la Cruz Verde, con 7 km al 5% e massimo all’8%. Si entra poi in un circuito di 53,4 chilometri da ripetere due volte, gli strappetti di Valdemaqueda e Las Chorras anticipano le salite di La Escondida (9 km al 4.1%), La Paradilla (senza GPM, circa 2.5 km al 5.5%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km al 5.6%) ed Alto de Robledondo (4 km al 6.1%).

Si esce dal circuito con il Cerro del Robledillo (2,5 km al 7%), strada ondulata e si torna a salire sul Puerto de la Cruz Verde, lunghetto ma abbastanza aFcile (3,9% di pendenza media). L’ultima salita è l’Alto San Lorenzo de El Escorial, ufficialmente 4,6 km al 6,6% con il primo tratto impegnativi, gli ultimi 2300 metri sono all’8% di media e i primi 600 metri addirittura al 14%, dove verranno distribuiti secondi di abbuono. Ultimi 700 metri in lieve salita, al 2,5%.

La ventesima tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 11:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 11:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 11.45.

Sabato 16 settembre

Ventesesima tappa: Manzanares El Real-Guadarrama (207,8 km)

Orario di partenza: 12.02

Orario d’arrivo: 17:30 circa

VENTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 11.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 11.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.45